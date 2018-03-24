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فيديو.. إيمان حنا تكشف الأوضاع الحقيقية من داخل المستشفيات اليمنية

السبت، 24 مارس 2018 05:16 ص
فيديو.. إيمان حنا تكشف الأوضاع الحقيقية من داخل المستشفيات اليمنية ايمان حنا محررة اليوم السابع





كتب أحمد سامح
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فى جولتها داخل الأراضى اليمنية لرصد الأوضاع المأساوية التى خلفتها الصراعات السياسية وإرهاب الحوثيين، قالت إيمان حنا الصحفية باليوم السابع، أن التقارير الخاصة بالأوبئة والأمراض التى تتناقلها وسائل الاعلام الدولية، مخالفة تماماً للتقارير الرسمية التى توضح القضاء على 99% من الأمراض مثل "الكوليرا" و"المالاريا" وغيرها من الأوبئة المشاع عنها فى وسائل الإعلام الدولية.

ووجهت إيمان حنا الصحفية باليوم السابع، الشكر لمسؤولى السلطة الشرعية فى اليمن، ومسؤولى الأمن ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، لتيسير الاطلاع على تقارير المستشفيات داخل اليمن.

وأكدت ايمان حنا، خلال حوارها مع الإعلامى عبد الله الصلاحى، ببرنامج "الملف السياسى"، المذاع على فضائية "اليمن"، أنها رصدت فى جولتها الحقائق الخاصة بتقارير الصحة والمستشفيات.

وعن الحرب الدائلرة باليمن، قالت إيمان حنا أن مشكلة المواجهة القائمة بين الجيش اليمنى والحوثيين، تكمن فى الطبيعة الجغرافية والسلاسل الجبلية والتركيبة السكانية التى تختلف من محافظة إلى أخرى، والمراحل التاريخية التى مرت على اليمن، مشيرة إلى اهتمام المسؤولين فى اليمن بتواصل العملية التعليمية ومساعدة الطلاب، مضيفة: "ظروف اليمن فى الفترة الحالية تقتضى التضامن مع السلطة الشرعية".

 


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اليمن

الاوبئة

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