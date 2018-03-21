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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:40 م
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مجلس أبوظبى للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلة

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:24 م
مجلس أبوظبى للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى





رويترز
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 تقرر ضم مجلس أبوظبى للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة مع قيام أبوظبى بدمج صناديق بمئات المليارات من الدولارات تحت سيطرتها.

 

وقال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد فى حسابه الرسمى على تويتر اليوم الأربعاء "أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبى للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة."

 

 


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