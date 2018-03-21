مجلس أبوظبى للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلة

مجلس أبوظبى للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلةالأربعاء، 21 مارس 2018 04:24 م
الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى
رويترز
إضافة تعليق
تقرر ضم مجلس أبوظبى للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة مع قيام أبوظبى بدمج صناديق بمئات المليارات من الدولارات تحت سيطرتها.
وقال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد فى حسابه الرسمى على تويتر اليوم الأربعاء "أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبى للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة."
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة