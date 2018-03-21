اليوم.. مؤتمر بــ"الصحفيين" لدعم الرئيس وتسليم عشرات العمال شهادات أمان

تنظم جمعية "عمال تبنى مصر" للتنمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بعنوان " علشان ولادك ... انزل وشارك" لدعوة المصريين للنزول إلى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم، بنقابة الصحفيين الدور الأول، بحضور النائب محمد وهب أمين لجنه القوى العاملة بالبرلمان، والنائبة مايسة عطوة رئيس سكرتارية المرأة العاملة باتحاد العمال، وسفيرة النوايا الحسنه سناء زايد لعمال مصر والعمال العربية ولعمال المصارف العربية.

كما أعلن مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم فى المؤتمر تسليم عشرات من العمالة المؤقتة شهادة آمان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والأمان الوظيفى لعمال مصر.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تكريم الام المثالية طبقا لاختيار مجلس الإدارة ومن بينهم 3 أمهات للشهداء من وزارة الداخلية.

وأكد خالد أبو زيد رئيس جمعية عمال تبنى مصر للتنمية فى تصريحات صحفيه، على أهمية نزول المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لتوجيه رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة، ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكل المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالى مصر.

وفيما يخص تسليم عشرات من العمال شهادات آمان لمجموعه من العمالة غير المنتظمة قال "رئيس الجمعية " إن مجلس إدارة الجمعية أقدم على تلك الخطوة ولم يحمل العامل المستفيد بالشهادة أى رسوم لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والأمان الوظيفى لعمال مصر من العمالة غير المنتظمة.

وأشار "أبو زيد" أن الجمعية تسعى للمساهمة فى توفير غطاء تأمينى لعدد من العمال أكبر خلال الفترة التالية، بالاضافه إلى تعاقد الجمعية مع عدد 2 من المستشفيات الحكومية الشاملة التخصصات لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنظمة ولأعضائها.

وأوضح "رئيس الجمعية" ان انعقاد المؤتمر جاء تزامناً مع عيد الام، وإيمانا من الجمعية بدور المرأة المصرية فى المجتمع المصرى سيتم على هامش المؤتمر تكريم الامهات المثالية من بينهم 3 من امهات الشهداء من وزارة الداخلية.