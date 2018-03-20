قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة اليوم لمدة 24 ساعة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 15 منطقة بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة يوم كامل 24 ساعة، تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 صباحاً اليوم التالى الأربعاء، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المناطق تشمل "طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومتفرعاته بداية من ميدان الرماية حتى دار المنى، حدائق الأهرام القديمة، عزبة جبريل، كوم بكار، كفرة نصار، كفر غطاطى، المنصورية ومتفرعاتها، المريوطية ومتفرعاتها، الوفاء والأمل، منشية البكارى، الثلاث طوابق، سهل حمزة، شارع العريش، التعاون، حسن محمد) مع ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس.

وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة والخط الساخن للمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن.