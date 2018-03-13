وفاة زوج وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين

وفاة زوج وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدينالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:35 م
درية شرف الدين
كتب خالد إبراهيم
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توفى، مساء اليوم، زوج الدكتورة درية شرف الدين الدكتور على الإمبابى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر غد بمسجد السيده نفيسة .
يذكر أن الإعلامية درية شرف الدين شغلت منصب وزير الإعلام، حيث كانت آخر وزيرة للإعلام فى مصر، قبل تحويل الوزارة إلى مجلس أعلى للإعلام .
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