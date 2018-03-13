وفاة زوج وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين

كتب خالد إبراهيم

توفى، مساء اليوم، زوج الدكتورة درية شرف الدين الدكتور على الإمبابى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر غد بمسجد السيده نفيسة .

يذكر أن الإعلامية درية شرف الدين شغلت منصب وزير الإعلام، حيث كانت آخر وزيرة للإعلام فى مصر، قبل تحويل الوزارة إلى مجلس أعلى للإعلام .