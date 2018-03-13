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محكمة أردنية تقرر السجن 25 عاما لسورى اغتصب بناته الخمس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:08 م
محكمة أردنية تقرر السجن 25 عاما لسورى اغتصب بناته الخمس الشرطة الأردنية





عمان (أ ف ب)
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أصدرت محكمة أردنية الثلاثاء، حكما بالسجن 25 عاما بحق سورى خمسينى اغتصب بشكل متكرر على مدى سنوات بناته الخمس، كما افاد مصدر قضائى فرانس برس.

وبحسب المصدر "أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الثلاثاء، حكما مشددا بالسجن 25 عاما بحق سورى (50 عاما) لاغتصابه بناته الخمس من زوجاته الثلاث".

واضاف ان "الفتيات تقدمن بشكوى ضد والدهن بعد أن ضقن ذرعا من أفعاله الجنسية معهن منذ صغرهن".

ودين الرجل ب"تهمتى الاغتصاب المقترن بفض البكارة مرتين، وهتك العرض 200 مرة"، ووفقا للمصدر شددت المحكمة الحكم "لكون الفعل المرتكب يقع على المحارم بصفته أب الى جانب فضه بكارة ابنتين كانتا قد بلغتا 18 عاما".

واثنتان من الفتيات بعمر 16 عاما اما اعمار شقيقاتهن الثلاث فهى 17 عاما و20 عاما و23 عاما.

وبحسب لائحة الاتهام فان "الفتيات الخمس يسكن داخل منزل فى مزرعة وتعرضن لاغتصاب متكرر وهتك عرض من قبل والدهن المتزوج اثنتين من بلدته (فى سوريا) فيما زوجته الثالثة اردنية".

 


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