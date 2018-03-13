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برلمان الصومال يلغى اتفاقية بشان ميناء بربرة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:05 م
برلمان الصومال يلغى اتفاقية بشان ميناء بربرة برلمان الصومال





مقديشو (أ ف ب)
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اعتبر البرلمان الصومالى، أن الاتفاقية الثلاثية الموقعة مطلع الشهر الحالى بين "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد وإثيوبيا ومجموعة "موانىء دبى العالمية"، بشان ميناء بربرة "لاغية وباطلة"، وكانت الاتفاقية زادت من حدة التوتر بين مقديشو وأرض الصومال.

و"موانىء دبى العالمية" شركة عملاقة تتولى منذ 2016 إدارة ميناء بربرة ذى الموقع الاستراتيجى على خليج عدن فى "جمهورية أرض الصومال" فى شمال غرب الصومال.

ووقعت "موانىء دبى العالمية" والحكومة الإثيوبية وسلطات "جمهورية أرض الصومال" فى الأول من مارس اتفاقا يمنح إثيوبيا 19 % من الأسهم فى الميناء فى حين تحصل "موانىء دبى" على 51 % وأرض الصومال على 30 %.

ويثير الاتفاق غضب مقديشو التى لا زالت تعتبر أرض الصومال ضمن الأراضى الصومالية كما ازدادت الخصومة التاريخية مع إثيوبيا.

وكانت ""أرض الصومال" أعلنت استقلالها من جانب واحد عن باقى الصومال عام 1991، لكن لم تحظ رسميا باعتراف أى دولة فى العالم.

 


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