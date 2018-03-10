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الإفراج عن صحفيين ألمان بعد احتجازهم على الحدود اليونانية التركية

السبت، 10 مارس 2018 05:53 م
الإفراج عن صحفيين ألمان بعد احتجازهم على الحدود اليونانية التركية الشرطة اليونانية





سالونيكى (أ ف ب)
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أفرجت الشرطة اليونانية السبت، عن صحفيين ألمانيين كانت احتجزتهما الجمعة، على الحدود مع تركيا بداعى "الدخول بشكل غير شرعى للمنطقة المحظورة"، بعد محاكمتهما بالجرم المشهود لكن محكمة أوريستيادا براتهما، وفق مصدر قضائى محلى.

ويعمل الصحفى (31 عاما) والصحفية (33 عاما) لقناة "إن دى أر" الألمانية المحلية التابعة لمجموعة "إيه أر دى" وكانا يعدان شريطا وثائقيا حول اللاجئين و"دخلا بلا قصد الجمعة المنطقة المحظورة" بحسب بيان للقناة.

وبحسب السفارة الألمانية فى أثينا والسلطات المحلية فإن مثل هذه الحوادث "كثيرا ما تحدث" حيث أن المنطقة المحظورة ليست واضحة المعالم بشكل كاف، وفق القناة.

وكما يحدث كثيرا فى مثل هذه الحوادث برأت المحكمة الصحفيين، وكانا أكدا للمحكمة أنهما كانا يعدان تحقيقا مصورا لكنهما دخلا المنطقة المحظورة.

 


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