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بالتعاون مع الجامعة العربية..

غرفة التجارة العربية البرازيلية تدرس إطلاق خط ملاحى بين مصر والبرازيل

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:10 م
غرفة التجارة العربية البرازيلية تدرس إطلاق خط ملاحى بين مصر والبرازيل روبنز حنون رئيس الغرفة البرازيلية


كتب : حسام الشقويرى
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كشف روبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية ، أنه جارى دراسة عمل خط ملاحى بين مصر والبرازيل بالتعاون مع الجامعة العربية،  بغرض تسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين ، لافتا الى ضرورة إنشاء خطوط نقل مباشرة بحرية وجوية ، حتى لا يكون البعد الجغرافى عائقا ، كما سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشة اللوجيستيات ، والمنتجات الحلال خلال المنتدى العربى البرازيلى أبريل القادم ، بمشاركة وزراء من الحكومة المصرية ورجال الأعمال المصريين بالإضافة الى جلسات عن الأمن الغذائى والمنتجات الحلال والطاقة المتجددة وصورة المنتجات العربية فى السوق البرازيلى والعلامات التجارية .

وأضاف حنون خلال اجتماع الغرفة اليوم الثلاثاء ، ان إتفاقية التجارة الحرة "الميركسور" ليست فقط لتحرير التجارة بين البلدين ، ولكنها تفتح آفاق جديدة للتعاون التجارى والاستثمارى فى المرحلة المقبلة ، وهناك 15 مليون برازيلى من أصل عربى ونعمل حاليا على دخول المنتجات المصرية للبرازيل وعلى رأسها المنتجات الغذائية ، و تعريف البرازيليين عنها كما سنقدم رجال الأعمال المصريين لنظراءهم فى البرازيل مع إقامة معارض للتعريف بثقافة البلدين، وحول تفعيل اتفاقية الميركسور مع دول عربية اخرى أفاد انه يوجد مناقشات مع لبنان وتونس والأردن والمغرب ودول الخليج العربى والجزائر.

وأشار حنون الى ان حجم العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل شهدت نموا كبيرا خلال 2016، حيث بلغت الصادرات  البرازيلية لمصر نحو 2.4 مليار دولار بنمو 41٪ مقابل 1.7 مليار دولار خلال 2015، كما زادت الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 65% وهناك مشكلة لابد من التركيزعليها تتمثل في عدم تكافؤ الميزان التجارى بين مصر ودول الميركسور، وهو ما يجب أن يتم العمل عليه من أجل التوصل نحو توازن الميزان من أجل تحسين الاستقرار التجاري وايجاد علاقة تجارية مستمرة ، كما يوجد ترحيب من الحكومة البرازيلية ولجنة الميركسور فيما يخص طلبات الجانب المصرى بتسجيل بعض المنتجات المصرية التى يتم تصديرها للبرازيل،  الى فئة أعلى من التحرير التجارى وعمليات دراسة الموافقة على الطلب تستغرق مدة لا تقل عن 6 اشهر.

 


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