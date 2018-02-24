وزير التجارة يعلن إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018





كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الإبتكار لعام 2018، والتى تعكس أهداف وسياسات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 الرامية إلى تعزيز محور دعم الابتكار لدى الشباب المصرى وربطه بريادة الاعمال وإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة التحديات والتنافسية العالمية المتغيرة والسريعة وتَعظِيمِ الاسْتِفادة من المَوارِدِ، وبِنَاءِ كوادر بشرية مدربة وتَمْكِينِ الشَبابِ المُبْدعِين والمبتكرين وصُولاً إلى اقتصادِ المَعْرفةِ والنُمُوِّ ، مشيراً الى ان هذا المشروع يأتي فِي إِطَار تنفيذِ انشطة المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى يتم تنفيذه بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى، وذلك بِالتَّعاوُنِ مَعَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته فى الاحتفال باطلاق المرحلة الثانية من بوابة الابتكار وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الوزير، إن هذا المشروع يستهدف إيجاد آليات جديدة لمواجهة متطلبات وتحديات السوق التى لم تعد ترتكز فقط علي زيادة الإنتاج فقط بل إيجاد منتجات مبتكرة جديدة تضمن الريادة فى العالم، موضحا أن الموسم الأول استهدف دعم مبدأ التوعية ونشر ثقافة الابتكار و ريادة الاعمال بين الشباب، خاصة طلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتغيير النظرة المجتمعية نحو هؤلاء الطلاب؛ مشيرًا إلى أن الموسم الاول شارك فيه 3 آلاف طالب وطالبة، بـ1447 فكرة ابتكارية من جميع محافظات الجمهورية تضمنت أفكار مميزة ورائدة، وابتكارات جديدة فى مجالات الهندسة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المجتمعية حيث فاز 10 مشاريع من افضل المشاريع المقدمة وجميعها لشباب يمثلون جيلا جديدا جدير بالاحترام.

وأضاف أن الموسم الثانى يستهدف التحديات الصناعية والاقتصادية التى تواجه هذه القطاعات، وايجاد افضل الحلول الابتكارية لها، مشيرا إلى أهمية حث كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال والافكار الابتكارية للتعاون معاً لضمان استدامة تنفيذ هذه المسابقة، وتوجيه المساندة والدعم اللازم لتحويل هذه الافكار الابتكارية الشابة الى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم سلاسل الامداد والقيمة للقطاعات الصناعية ذات المردود الاقتصادى الفعال فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح قابيل أن الوزارة قامت بصياغة استراتيجية للابتكار الصناعى وربطها بريادة الاعمال، تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لشركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة الإنتاج المصري في السوقين المحلى والعالمى ، وخلق الوظائف واستدامتها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 11 برنامج يتم تنفيذهم على أربعة مراحل.

وأشار إلى أن المرحلة الاولى تتضمن التحفيز على الابتكار من خلال التوعية ونشر ثقافة الابتكار التي تخلق العديد من الافكار المحفزة للشركات الصناعية نحو الابتكار كوسيلة واعدة لزيادة قدرتهم التنافسية، ثم مرحلتى تمكين وتيسير الابتكار من خلال خلق آليات جديدة لدعم الصناعة والأوساط الأكاديمية لتحويل تلك الأفكار المبتكرة إلى منتجات ونماذج فعلية،لافتا الى ان المرحلة الاخيرة ستركز على تسويق الابتكار، و تستهدف قيام الشركات الصناعية المصرية بطرح منتجات وتكنولوجيات جديدة في الاسواق، تمكنها من ان تصبح جزءا لا يتجزأ من سلاسل القيمة المحلية والعالمية حيث تعد هذه المبادرة احدى خطوات تنفيذ المرحلة الاولى الخاصة بنشر ثقافة الابتكار وريادة الاعمال وزيادة الوعى بهما لدى الشباب المصرى.

ولفت قابيل إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لدعم المبتكرين والأفكار الإبتكارية بما يضمن تربية أجيال جديدة من المبتكرين قادرين علي الابتكار الهادف وفقاً لتحديات السوق وتلبية متطلباته، والمساهمة فى انشاء قطاع قوي من الصناعات الصغيرة يتمتع بالقدرة على المنافسة، وتشجيع مبدأ التوظيف الذاتى (ريادة الاعمال) كحل بديل للقضاء على البطالة وتحقيق استدامة اجتماعية وتعاون مثمر في مجال ريادة الاعمال والابتكار لخدمة التنمية والأستثمار بمصر.

وأوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت ابتكارات جديدة غزت الأسواق وحققت ايرادات لم تحققها كبري الشركات العالمية وهو ما يجعل الابتكار امر واقع تتنافس فيه الدول للحصول علي أفضل المبتكرين باعتبارهم الثروة الحقيقية نحو تحقيق الريادة والصدارة.

ووجه قابيل الدعوة لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الاعمال، والقطاع الخاص، بدعم هذه الافكار الابتكارية الشابة لتصبح اكثر نضوجاً للمنافسة فى الاسواق، كما تقدم بالشكر لكل طالب ومعلم ومدرب ومشرف ساهم فى هذه المسابقه، وللقائمين على هذا العمل من برنامج TVET-II، وجميع الشركاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والاتحاد الاوروبى، واتحاد الغرف التجارية، وغيرهم ممن يساهمون فى دعم وتنفيذ هذه المسابقة.

ومن جانبه، أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط ان دعم الافكار الابتكارية مسئولية مشتركة للحكومة والقطاع الخاص من خلال رعاية مبادرات شباب المبتكرين ، لافتا فى هذا الاطار الى مبادرة تيك انفست للمبتكرين ورواد الاعمال فى مجالات الاقتصاد الرقمى وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات الانتاجية والخدمية والتى نفذت برعاية ودعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد الغرف التجارية والذى قام برعاية اكثر من 200 مبتكر حيث شارك 16 منهم باكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات بالعالم بلاس فيجاس، وفاز احدهم بالمركز الاول عالميا بابتكاره فى مجال الصناعة الرقمية.

واشار الى انه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، وشركائنا غرف البحر الابيض، قام اتحاد الغرف التجارية المصرية بتنفيذ 22 مشروع اقليمى بمنح تجاوزت 80 مليون يورو، حيث تم دعم المبتكرين ورواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات التجارة والصناعات الغذائية والنسجية والهندسية والسياحة والزراعة والبيئة، ويقوم عشرات منهم اليوم بالتصدير.

ولفت الوكيل إلى أنه من خلال اكاديميات الغرف التجارية بالمحافظات نقوم بتدريب المستوردين، وسيتم قريبا البدء بتدريب المصدرين بالتعاون مع الهيئة الجديدة لتنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، وكذا سنقوم بالتعاون مع البرنامج بتقديم التدريب الفنى لرفع القدرة التنافسية لمنتسبى الغرف فى كافة المحافظات.

ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية الى ان الاتحاد وغرفه سيحتضنون الابتكارات الواعدة، وستقوم الغرف بالمحافظات من خلال مراكز التميز بتحويل تلك الابتكارات الى شركات، وستربطهم بمشروعات الهيئات المانحة، للتحول الى مشروعات خالقة لفرص عمل فى كافة ربوع مصر.