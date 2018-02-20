روسيا تشعر ب "قلق شديد" من تنامى قوة تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان

روسيا تشعر ب "قلق شديد" من تنامى قوة تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستانالثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:21 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الثلاثاء، أن روسيا تشعر بـ "قلق شديد" جراء تنامى نفوذ تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان.
وقال لافروف فى مؤتمر صحفى بعد لقاء مع نظيره الباكستانى خواجا محمد آصف، "نشعر بقلق شديد جراء ما يحصل فى افغانستان وازاء التقدم الذى يحرزه تنظيم داعش الإرهابى وتزايد نفوذه".
وأضاف "نشكك كثيرا فى نجاعة طريقة تعاطى التحالف (الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى أفغانستان) مع هذا التهديد والتدابير التى يتخذها للقضاء عليه".
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