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الطفلة بسمة من بنى سويف: عايزة أعمل عملية القلب علشان أكبر وأكمل تعليمى

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:00 ص
الطفلة بسمة من بنى سويف: عايزة أعمل عملية القلب علشان أكبر وأكمل تعليمى الطفلة بسمة من بنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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"بسمة على عبدالرحمن" طفلة تقيم مع جدتها بإحدى القرى جنوب بنى سويف، ولدت مصابة بثقب فى القلب، ونحافة جسدها لا يتناسب وبلوغها أحد عشر عاما، وتناشد جدتها أهل الخير تبنى حالتها وإجراء عملية جراحية لها، لتعيش حياة طبيعية مثل أقرانها

"اليوم السابع" التقى عنايات محمد عوض جدة الطفلة وقالت: أقمت بالقاهرة لسنوات قلائل وزوجى شحاتة محمد أحمد، وكنا ننفق من عائد عمله " 300 جنيه " يتقاضاها كخفير لإحدى العمارات، وعندما ضاق بنا الحال عدنا إلى مسقط رأسنا بقرية الحيبة بمركز الفشن ببنى سويف لنقيم بمنزل متواضع.

وأوضحت عنايات أن عدم جراء جراحة لقلب حفيدتها جعل نموها ضعيفا جدا ولا يتناسب مع بلوغها 11 عاما حاليا، فضلا عن شعورها بالإجهاد عند بذل مجهود أو اللعب مع أقرانها من الجيران أو فى المدرسة.

وناشدت جدة الطفلة أهل الخير والأطباء المساعدة فى إجراء جراحة لحفيدتها حتى تستعيد عافيتها ويكتمل نموها بشكل طبيعى وتستطيع استكمال دراستها فى مدرسة الفصل الواحد. أما الطفلة بسمة فعلقت قائلة "عايزة أعمل العملية علشان أكبر وأكمل تعليمى".

للاتصال تليفون " محمد محمود" أحد جيران جدة الطفلة 01285579874 

 

1--الطفلة-بسمة-مع-محرر-اليوم-السابع
 
2--بسمة-مع-جدتها
 
3--بسمة-وشقيقتها-الصغرى-مع-جدتهما
 
4--بسمة-بجوار-جدتها
 
5--بسمة-مع-محرر-اليوم-السابع
 

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