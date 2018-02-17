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ديلى ميل: مقتل داعشى فى مهمة سرية للجيش البريطانى فى سوريا

السبت، 17 فبراير 2018 04:51 م
ديلى ميل: مقتل داعشى فى مهمة سرية للجيش البريطانى فى سوريا نويد حسين


كتبت رباب فتحى
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كشفت صحيفة "ديلى ميل"، عن أن مقاتل بريطانى من تنظيم داعش كان يخطط لهجمات ضد بريطانيا قتل فى بعثة سرية قام بها الجيش البريطانى فى مدينة الرقة السورية.

 

وأضافت الصحيفة، أن الجنود البريطانيين طاردوا نويد حسين وتمكنوا من قتله بطائرة أمريكية بدون طيار بناء على أوامر من سلاح الجو الملكى البريطانى فى مدينة الرقة السورية فى الربيع الماضي.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن المقاتل البالغ من العمر 32 عاما كان يخطط لشن هجوم فى بريطانيا وهو فى سوريا، موضحة أن هذه المرة الأولى التى تعلن فيها جهة غير بريطانيا أو الحكومة الأمريكية مقتل عنصر من داعش أثناء مهمة شارك فيها الجيش البريطانى.

 

وأوضحت "ديلى ميل"، أن حسين هو ثالث مقتل بريطانى فى داعش يتم استهدافه وقتله خلال عملية تشارك فيها المملكة المتحدة، وذلك بعد مقتل رياض خان، ومحمد إموازى المعروف بالجهادى جون فى 2015.

 

ونقلت ديلى ميل عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن حسين هو واحد بين أكثر من 20 مقاتلا من بريطانيا ودول أخرى قتلوا فى العراق وسوريا منذ خريف عام 2014 سواء من جانب القوات الجوية الملكية البريطانية أو فى مهمة بقيادة المملكة المتحدة لأنهم كانوا يخططون لمذبحة على الأراضى البريطانية. وأوضحوا أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 30

 


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