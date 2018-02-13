40 % زيادة فى حجوزات صيف 2018 من إيطاليا





كتبت ميرفت رشاد

بدأت فعاليات بورصة ميلانو بحفل افتتاح شارك فيه السفير إيهاب ابو سريع قنصل مصر العام بميلانو بدعوة من السلطات الإيطالية وبحضور أعضاء البعثات الأجنبية بميلانو.

وصرح عماد فتحى المستشار السياحى بروما بقيام هشام الدميرى رئيس هيئة التنشيط خلال فعاليات اليوم الأول بعقد العديد من اللقاءات المهنية الهامة مع عدد من منظمى الرحلات بالسوق الإيطالى والاتحادات السياحية، مثل الاتحاد الايطالى لمنظمى الرحلات ASTOI واتحاد شركات السياحة الايطالى Fiavet .

وأشاد فتحى بأهميةً السوق الايطالى بالنسبة لمصر الذى قفز مرة اخرى ليكون ضمن اكبر عشر دول مصدرة للسياحة الى مصر، ووجه الشكر لهم على الجهد المبذول لزيادة المبيعات فى مصر خاصة العام الماضى مما أدى الى زيادة الأعداد السياحية فى ٢٠١٧ عن عام ٢٠١٦ من إيطاليا بما فيها السياحة الثقافية شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الماضى.

وأكد منظمو الرحلات أن الزيادة مستمرة خلال العام الحالى أيضا خاصة مع تشغيل إير كايرو خط طيران مباشر من ميلانو إلى الأقصر بداية من شهر اخر أكتوبر القادم، وتابع منظمو الرحلات عن تزايد الطلب إلى مصر خاصة حجوزات صيف ٢٠١٨ ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة بين ٣٠ و ٤٠٪ عن عام ٢٠١٧ وتطرق الحديث عن الحملات المشتركة مع منظمى الرحلات خلال الفترة القادمة.

وأعلن الدميرى أن الهيئة ستطلق الحملة الترويجية بالسوق الايطالى شهر مارس القادم ، كما أكد الدميرى على أن الدوله تعكف على رفع كفاءة البنية الاساسية على نقاط مسار العائلة المقدسة لتقديمها كنمط سياحى جديد.