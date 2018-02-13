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العراق: ضبط آثار تقدر بـ 10 ملايين دولار تعود للعهد السومرى بالموصل

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:11 ص
العراق: ضبط آثار تقدر بـ 10 ملايين دولار تعود للعهد السومرى بالموصل قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط آثار تقدر بـ 10 مليون دولار تعود للعهد السومرى ومسلة حمورابى فى ايسر الموصل.

وقالت المديرية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية مساء أمس الإثنين ـ إن المديرية وضمن فعالياتها بتعقب عمليات التهريب بكل أنواعه وغلق منافذه والقبض على المهربين واحالتهم للقضاء ، وبمتابعة دقيقة وبعملية نوعية تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 16 وبالتعاون مع جهاز الامن الوطنى من الايقاع بعصابة تهريب آثار فى منطقة حى الكرامة ايسر الموصل.


وأضافت أن العصابة مكونة من 6 أشخاص ، مشيرة الى أنه تم ضبط عدد من قطع الآثار النفيسة بحوزتهم تعود لما قبل التاريخ.


وتابعت أن هذه القطع تضم بينها 6 أختام تعود للعهد السومرى ، وقطعة من مسلة حمورابى وقطعة تحمل كتابات عبرية قديمة وحجر كريم نادر جدا يزن 2 كغم ، لافتة الى أن قيمة هذه القطع قدرت من قبل مختصين بأكثر من 10 ملايين دولار.


يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب فى عام 2003 ، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع من المتحف الوطنى بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى ، واستعاد العراق نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت فى أوقات مختلفة ، وتم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد ، فى مزاد كريستى العلنى فى ولاية نيويورك كانت سرقت فى أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991 ، كما تم رصد عمليات تهريب آثار من المتحف الوطنى خلال عام 2008 أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية آنذاك ، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما فى المناطق النائية التى تفتقر إلى الحماية الحكومية.


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