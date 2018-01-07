وثيقة.. مسؤول أمنى يصدر أمرا بفتح النار على المتظاهرين فى إيران





كتب: محمد أبو النور

أظهرت وثيقة مسربة نشرتها المعارضة الإيرانية، أن مسؤولا أمنيا فى طهران يدعى على أصغر جلالى بور أصدر أمره إلى قواته بفتح النار على المتظاهرين الذين انتفضوا ضد النظام منذ نحو أحد عشر يوما.

ونشرت صفحة "Iran News Update" على موقع التواصل الاجتماعى الوثيقة وعلقت عليها بالقول: "تظهر هذه الوثيقة التى وقعها رئيس شرطة طهران على أصغر جلالى بور أن الشرطة أعطت الضوء الأخضر لفتح النار".

ووفقا للوثيقة فإن الوثيقة صادرة من "قيادة شرطة طهران الكبرى" إلى "جميع الوحدات الموجودة في طهران" كما هو واضح بالفارسية أعلى الوثيقة.

وتدور مظاهرات موسعة فى كبرى مدن الجمهورية الإيرانية منذ مساء الأربعاء 27 من ديسمبر الماضى، وراح ضحيتها حتى الآن نحو 50 قتيلا أغلبهم من صفوف المتظاهرين بعد أن أصدر خامنئى فتواه التى قضت بأنها كل المتظاهرين "عملاء وخونة" على حد وصفه.