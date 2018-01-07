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المعارضة الإيرانية تنشر فيديو لمواطن يحرق نفسه احتجاجا على نظام خامنئى

الأحد، 07 يناير 2018 11:11 م
المعارضة الإيرانية تنشر فيديو لمواطن يحرق نفسه احتجاجا على نظام خامنئى الثورة الإيرانية - أرشيفية


كتب: محمد أبو النور
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أضرم إيرانى النار فى نفسه احتجاجا من جانبه على النظام الإيرانى الحالى بقيادة المرشد الأعلى للثورة على خامنئى.

ونشرت صفحة " Iran News Update" التابعة للمعارضة الإيرانية الفيديو، وعلقت عليه بالقول: " إيرانى يحرق نفسه بعد ظهر اليوم".

وتدور مظاهرات موسعة فى كبرى مدن الجمهورية الإيرانية منذ مساء الأربعاء 27 من ديسمبر الماضى، وراح ضحيتها حتى الآن نحو 50 قتيلا أغلبهم من صفوف المتظاهرين بعد أن أصدر خامنئى فتواه التى قضت بأنها كل المتظاهرين "عملاء وخونة" على حد وصفه.


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