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نشوى الديب: سعد الدين إبراهيم جلب العار لنفسه بزيارته لإسرائيل

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:08 ص
نشوى الديب: سعد الدين إبراهيم جلب العار لنفسه بزيارته لإسرائيل نشوى الديب


كتب مصطفى السيد
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وصفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لإسرائيل، وإلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب بالخيانة والتطبيع مع العدو الصهيونى، مضيفة أن الشعب المصرى والعربى يرفض التطبيع مع العدو الإسرائيلى، وأن ما فعله سعد الدين ابراهيم جلب العار لذاته.

 

وأضافت نشوى الديب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إسرائيل ستظل العدو الأول والأوحد للأمة العربية ولن ننسى شهداءنا وأطماعهم المستمرة فى أرضنا ومقدستنا، وأن زيارة رئيس مركز ابن خلدون فى هذا التوقيت كارثة قى الوقت الذى قررت فيه الادارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وأشارت إلى أن سعد الدين إبراهيم كان عليه علامات استفهام كثيرة انكشفت أمام الجميع بزيارته للكيان الصهيونى، معتبرة زيارته لجامعة تل أبيب بأنه جلب العار لنفسه.

 

كانت جامعة تل أبيب قد وجهت دعوة رسمية للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لإلقاء محاضرة عن ثورات الربيع العربى فى مصر والدول العربية، حيث كان من المقرر وفقًا للجدول الذى وضعته الجامعة أن يلقى المحاضرة مساء أمس فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت تل أبيب والقاهرة وتنتهى فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع.

 

وتجرى جامعة تل أبيب على مدار 3 أيام جلسات بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919 التى قادها سعد زغلول ضد الاحتلال البريطانى، وما تبعها من ثورات أخرى مرت بها مصر مثل ثورة 23 يوليو وثورات الربيع العربى فى مصر ودول أخرى.


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سعد الدين إبراهيم

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم

انتي طيبة

انتي حقيقي طيبة جدا . حضرتك بتقولي جاب العار لنفسه ،،،،، اذا كان من زمان و انا اعرف ان المدعو سعد الدين إبراهيم هو العار نفسه . و اقسم بالله العظيم احنا لو في دولة قوية فعلا يجب محاكمته و يحب جنسيته فورا . بس المشكلة عندنا تسميه كلمة الباحث و كلمة المفكر و المبدع و الناشط و كله أكل عيش مشبوه . الله يلعن أبو حرية الرأي و الإبداع و الفكر اللي خلت المدعو يوسف زيدان ينتقد سيدنا خالد بن الوليد الذي أطلق عليه الرسول الكريم سيف الله المسلول .

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