نشوى الديب: سعد الدين إبراهيم جلب العار لنفسه بزيارته لإسرائيل





كتب مصطفى السيد

وصفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لإسرائيل، وإلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب بالخيانة والتطبيع مع العدو الصهيونى، مضيفة أن الشعب المصرى والعربى يرفض التطبيع مع العدو الإسرائيلى، وأن ما فعله سعد الدين ابراهيم جلب العار لذاته.

وأضافت نشوى الديب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إسرائيل ستظل العدو الأول والأوحد للأمة العربية ولن ننسى شهداءنا وأطماعهم المستمرة فى أرضنا ومقدستنا، وأن زيارة رئيس مركز ابن خلدون فى هذا التوقيت كارثة قى الوقت الذى قررت فيه الادارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشارت إلى أن سعد الدين إبراهيم كان عليه علامات استفهام كثيرة انكشفت أمام الجميع بزيارته للكيان الصهيونى، معتبرة زيارته لجامعة تل أبيب بأنه جلب العار لنفسه.

كانت جامعة تل أبيب قد وجهت دعوة رسمية للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لإلقاء محاضرة عن ثورات الربيع العربى فى مصر والدول العربية، حيث كان من المقرر وفقًا للجدول الذى وضعته الجامعة أن يلقى المحاضرة مساء أمس فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت تل أبيب والقاهرة وتنتهى فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع.

وتجرى جامعة تل أبيب على مدار 3 أيام جلسات بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919 التى قادها سعد زغلول ضد الاحتلال البريطانى، وما تبعها من ثورات أخرى مرت بها مصر مثل ثورة 23 يوليو وثورات الربيع العربى فى مصر ودول أخرى.