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الإثنين، 29 يناير 2018 07:42 م
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ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين إلى 63 شخصا جراء العمليات العسكرية التركية

الإثنين، 29 يناير 2018 05:25 م
ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين إلى 63 شخصا جراء العمليات العسكرية التركية جانب من العنف فى سوريا


دمشق أ ش أ
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أفاد الهلال الأحمر فى عفرين السورية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 63 شخصا، بالإضافة إلى 150 جريحا، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية التركية.

واتهم الهلال الأحمر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - الجيش التركى باستهداف المدنيين بالقصف العشوائي، مما تسبب فى موجة نزوح للسكان.

يشار إلى أن الأيام الماضية سجلت موجات نزوح كثيفة من ريفى عفرين الغربى والشمالى إلى داخل مدينة عفرين، حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن سكان عفرين يهرعون إلى أماكن أخرى داخل المنطقة بحثا عن الأمان فى مخيمات مزدحمة بأكثر من 125 ألف نازح، يعيشون فى ظروف صعبة للغاية جراء الطقس القاسى فى فصل الشتاء.


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