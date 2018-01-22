غرق أراض زراعية بسبب انهيار جسر صرف زراعى فى الداخلة





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تسبب انهيار جزء من أحد جسور بركة القلمون للصرف الزراعى بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، فى غرق مساحات من الأراضى الزراعية المحيطة بها، وغمر عدد من أبراج الكهرباء وغرق أجزاء من محطة الرفع التى تقوم بتشغيل البركة، بالإضافة إلى تلف عدد من مواتير رفع المياه، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق والآبار الحكومية والاستثمارية لحين سحب المياه وتأمين أبراج الضغط العالى .

وعلى الفور توجهت معدات الوحدة المحلية للقرية مدعومة بمعدات رئاسة مركز الداخلة لموقع انهيار الجسر وتم وضع كميات من الحواجز الترابية لوقف تسرب مياه البركة للأراضى الزراعية.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، فى بيان له إنه تم توفير المعدات اللازمة وماكينات سحب المياه وتمت السيطرة على تسرب المياه وتأمين المحطة، لافتا كما تم التنسيق مع هندسة الصرف والإدارة العامة للمياه الجوفية لوقف كميات المياه المتسربة كما تقوم معدات المركز والوحدات المحلية بسحب المياه الزائدة.