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صائب عريقات: خطاب بنس "التبشيرى" يشكل هدية للمتطرفين

الإثنين، 22 يناير 2018 04:32 م
صائب عريقات: خطاب بنس "التبشيرى" يشكل هدية للمتطرفين بنس


(أ ف ب)
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انتقد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، الخطاب الذى ألقاه نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس امام البرلمان الإسرائيلى، واصفا أياه بـ "التبشيرى" الذى يشكل "هدية للمتطرفين".

وقال عريقات فى بيان ان "خطاب بنس التبشيرى هو هدية للمتطرفين، ويثبت أن الادارة الأمريكية جزء من المشكلة بدلا من الحل" مشيرا إلى أن رسالة بنس "واضحة : قوموا بخرق القانون والقرارات الدولية وستقوم الولايات المتحدة بمكافأتكم".

وأكد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، اليوم الاثنين، فى خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلى، أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لإيران بحيازة سلاح نووى.

وقال بنس، إن الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه فى عام 2015، والذى وقعته إيران مع روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، عبارة عن "كارثة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، ستنسحب فورًا من هذا الاتفاق فى حال عدم تعديله.


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