السيطرة على زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى ببركة القلمون بالداخلة

السيطرة على زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى ببركة القلمون بالداخلةالإثنين، 22 يناير 2018 06:16 م
جانب من أعمال السيطرة على البركة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تمكنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والوحدات المحلية لقرى القلمون والموشية والجديدة والراشدة بتوفير المعدات اللازمة وماكينات سحب المياه، ونجحت فى السيطرة على الموقف وتأمين المحطة، وذلك نظرًا لارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالمصرف المؤدى إلى محطة رفع المياه لبركة القلمون بمركز الداخلة.
وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينه الداخلة لـ"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق مع هندسة الصرف والإدارة العامة للمياه الجوفية واتخاذ اللازم نحو وقف كميات المياه الزائدة، وتقوم معدات المركز والوحدات المحلية حاليًا بسحب المياه الزائدة.
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