الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نائب فلسطينى سابق فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نائب فلسطينى سابق فى الضفة الغربيةالإثنين، 22 يناير 2018 06:07 م
انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية
أ ف ب
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اعتقلت إسرائيل ليل الأحد الاثنين، نائبا فى المجلس التشريعى الفلسطينى عن حركة حماس، بعد إطلاق سراحه قبل شهرين، بحسب ما أعلن نادى الأسير الفلسطيني.
وأعاد الجيش الإسرائيلى اعتقال النائب عمر عبد الرازق، الذى اطلق سراحه فى نوفمبر الماضي، بعد أن أمضى 4 أشهر فى الاعتقال الإداري.
وأعتقل عبد الرازق من منزله فى بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وشغل عبد الرازق منصب وزير المالية فى حكومة شكلتها حركة حماس عام 2006، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.
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