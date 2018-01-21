وزير القوى العاملة: مراعاة الشفافية أساس اختيار المتقدمين للعمل أطباء بالخليج





كتب محمود راغب

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المسئولين باللجنة المتخصصة المرسلة من دوله خليجية لإجراء اختيارات لـلمتقدمين للعمل في 15 تخصص طبي بإحدى الشركات الطبية من الذكور والإناث، بضرورة مراعاة الشفافية الكاملة والنزاهة في عملية الاختيار، وإعطاء كل ذى حق حقه في الحصول على فرصة عمل يستحقها ويكون أكثر انضباطا، حرصا على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، الذى يعكسه الأداء الجيد للعاملين، باعتبار من سيتم اختيارهم سيمثلون مصر، وسيكونون سفراء لها بهذه الوظيفة فى بلد العمل، متعهدا بإزالة أية معوقات قد تقابل اللجنة خلال فترة عملها التى تستمر يومين اليوم وغدا الإثنين بمقر الوزارة.

وقال الوزير إن اللجنة تقوم بإجراء مقابلة مع 15 تخصص طبي وهم، أطباء استشارى مسالك بوليه، وأخصائى أطفال، وأنف وأذن وحنجرة ، وجهاز هضمى، وجلدية، وأسنان زراعة وتركيبات، وتقويم، وجراحة عامة، وقلب وأوعية دموية، ومخ وأعصاب، وعظام، وعيون من الذكور، وطبيب أخصائي أطفال، واستشاري نساء وولادة من الإناث برواتب بعملة دولة العمل توازي بين 70 ألفا إلي 117 ألف جنيه مصرى.

وستقوم الشركة الطبية بتوفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي.

وتجري الاختبارات، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصر اليوم ، وغدا الأثنين .

وقال الوزير: إن توفر هذه الفرص، يأتي في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.