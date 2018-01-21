اليوم.. انطلاق القافلة السياحية بـ4 مدن هندية للترويج لمصر

كتبت ميرفت رشاد

أعلن هشام الدميرى،رئيس هيئة تنشيط السياحة، تنظيم قافلة سياحية لـ4 مدن هندية وهى بونا، حيدر أباد، شيناى، كولكاتا، خلال الفترة المقبلة من 21 إلى 25 يناير، موضحا أن تنظيم القوافل والمشاركة فى المعارض الدولية من أهم آليات الترويج والجذب السياحى التى تعتمد عليها الهيئة، مشيرا إلى أن هذه الآليات ساهمت فى زيادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر فى 2017، والذى شهد زيادة ملحوظة فى اعداد السياحة الوافدة تصل إلى 90 % مقارنة بعام 2016.

وأوضح الدميرى، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بالسوق الهندى باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث يتميز السائح الهندى بارتفاع معدلات إنفاقه كما يهتم بمنتج السياحة الثقافية، مما يعزز الحركة السياحة إلى المحافظات السياحية فى صعيد مصر.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن السائح الهندى يتميز باختلاف الموسم السياحى لديه عن الموسم السياحى من أسواق أوروبا مما يسهم فى تخفيف حدة الموسمية فى القطاع السياحى فى مصر، وبالتالى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة السياحية بشكل عام.