طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر إلى خلل فى الإدراك لدى ترامب





رويترز

قال طبيب البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذى أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب فى حالة صحية ممتازة لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائى قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات.

وقال الطبيب رونى جاكسون "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".