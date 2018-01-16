video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر إلى خلل فى الإدراك لدى ترامب

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:11 م
طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر إلى خلل فى الإدراك لدى ترامب دونالد ترامب


رويترز
إضافة تعليق

قال طبيب البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذى أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب فى حالة صحية ممتازة لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائى قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات.

وقال الطبيب رونى جاكسون "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيجيريا تستدعى ممثل السفير الأمريكى بشأن تعليقات ترامب

صهر ترامب يتلقى تحذيرا من خطر صداقته بزوجة "مردوك" السابقة لعلاقتها ببكين

ترامب ونظيره الصينى يبحثان قضية كوريا الشمالية فى اتصال هاتفى

ترامب: أريد مزيدا من المهاجرين من "كل مكان"

دونالد ترامب

الإدراك

طبيب

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة