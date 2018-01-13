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مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة: مصر لها دور كبير فى فرض الأمن الدولى

السبت، 13 يناير 2018 09:30 م
مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة: مصر لها دور كبير فى فرض الأمن الدولى فرض الأمن الدولى


كتب محمد أبو عوض
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قال الوزير المفوض عمرو الجويلى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، إن مصر إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ولها دور كبير فى فرض الأمن والسلام الدولى فى عدد من الدول من خلال المشاركة بقوات حفظ السلام.

وتابع مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، خلال الندوة التى تقيمها الجمعية المصرية للقانون الدولى مساء اليوم، أن  الأمم المتحدة تقوم بصرف ما يقرب من 7 مليارات دولار لفرض السلام من خلال قوات حفظ السلام.

وأكد "الجويلى" أن قوات حفظ السلام ارتبطت تاريخيًا بمصر وبالدول العربية، وأول نموذج كان فى الهدنة بين العرب إسرائيل بعد خلال عام 1948

وأضاف أن رؤية مصر فيما يخص حفظ السلام، هو موقف دول عدم الانحياز، وهى المجموعة الأكثر مشاركة فى قوات حفظ السلام فى كل الأوقات ومصر تنظر إلى عملية حفظ السلام ليست كهدف وإنما وسيلة لفرض الأمن  للتوصل إلى فرض الاستقرار فى الدول .

 


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