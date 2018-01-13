مؤيدون لترامب يقاطعون كلمة لرئيس بلدية لندن





رويترز

قاطع محتجون، هتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، كلمة لرئيس بلدية لندن صديق خان فى العاصمة البريطانية اليوم السبت.

وكان خان يتحدث عن المساواة بين الجنسين أمام جمعية فابيان وهى مؤسسة يسارية حين قاطعته مجموعة قليلة من المحتجين يرفعون علم الولايات المتحدة قائلين إن "ملايين البريطانيين يؤيدون دونالد ترامب".

واصطحبت الشرطة المحتجين إلى خارج القاعة ووصف خان المحتجين بأنهم "عباقرة ذوو عقول راجحة جدا" وهى الصفة التى أطلقها ترامب على نفسه الأسبوع الماضى بعد اتهامات من مؤلف كتاب عن عامه الأول فى البيت الأبيض بأنه غير مؤهل عقليا للمنصب.

وجاء الاحتجاج بعد أن غرد خان على تويتر أمس الجمعة بان ترامب أدرك أن سكان لندن يعتقدون أن الرئيس الأمريكى غير مرحب به فى المدينة، وكان ترامب أعلن فى وقت سابق إلغاء زيارة مقررة للندن.