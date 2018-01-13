قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد اختبارات محفظى المكاتب الأهلية الجدد

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد اختبارات محفظى المكاتب الأهلية الجددالسبت، 13 يناير 2018 01:00 ص
صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد اختبار محفظى المكاتب الأهلية الجدد (دور يناير لعام 2018).
وتبدأ الاختبارات السبت 27/1/2018 فى الدقهلية، والأحد 28/1/2018 فى الشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والبحر الأحمر، والإثنين 29/1/2018 فى القاهرة، والإسكندرية، والوادى الجديد، ومطروح، والثلاثاء 30/1/2018 فى المنوفية، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، ودمياط، والأربعاء 31/1/2018 فى الفيوم، والجيزة، وجنوب سيناء، والسويس، والخميس 1/2/2018 فى بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وأُسوان، وسوهاج.
ونبه القطاع، على المُمتحَنين بالحضورُ صباح اليوم المُحَدَّد للمنطقة، الساعة الثامنة صباحًا، بمَقَرّ الإدارة العامّة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية (شارع يوسف عبّاس، بمدينة نصر، بجوار مستشفى التأمين الصحى، خَلْفَ قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف)، ومع كلٍّ منهم بطاقةُ الرقْم القومى.
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