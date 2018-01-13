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"المصرية للمطارات" تسلم مطار أسوان الرخصة الدولية

السبت، 13 يناير 2018 04:57 ص
"المصرية للمطارات" تسلم مطار أسوان الرخصة الدولية مطار أسوان الدولى


كتب أحمد حمادة
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احتفل مطار أسوان بحصوله على الرخصة الدولية، حيث سلم الطيار محمد سلام مصيلحى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشهادة الدولية للطيار محمد كمال أمين مدير مطار أسوان، وذلك بعد اجتياز المطار للشروط والمواصفات الخاصة بمنح هذه الرخصة، والتى تؤكد تطبيق جميع المعايير الدولية، وذلك بحضور سلطة الطيران المدنى وقيادات الشركة المصرية، إلى جانب حضور ممثلى سلطة الطيران المدنى وقيادات الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفى سياق متصل كرم اللواء محمد سلام، العاملين بإدارة مطار أسوان، وانتهت الاحتفالية وسط سعادة بالغة لدى العاملين بالمطار بهذا الحدث .


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