أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 13-1-2018





كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 13 - 1 -2018، حيث شهدت زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج، كما شهدت إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن استهداف الحكومة لمعدل نمو اقتصادى 5.5 بنهاية العام الجارى وفيما يلى اهم اخبار الاقتصاد على مدار اليوم.



وزيرة التخطيط: طرح حصص بنك الاستثمار القومى فى بعض الشركات بالبورصة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن خطة تطوير بنك الاستثمار القومى، لتعظيم دوره فى تمويل مشروعات التنمية، وتبدأ الخطة بإنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك، تنتهى من عملها نهاية 2018، يعقب ذلك تعجيل قانون البنك بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة أن قانونه الحالى مرت عليه 30 سنة ولم يصبح ملائما للوضع القائم. وأضافت هالة السعيد، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم، أنه تم تشكيل لجنة استثمار لإعادة النظر فى استثمارات بنك الاستثمار القومى، لتعظيمها وإعادة تنويعها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح حصص البنك فى بعض الشركات بالبورصة، لتعظيم العائد منها، وتنشيط سوق المال المصرى، وذلك فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما أن بعض هذه الاستثمارات منذ 20 عاما.



البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26.4 مليار دولار



قال البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017، أى خلال 13 شهرًا منذ تحرير سعر الصرف ، لتسجل نحو 26.4‏ مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له. وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى 5 أشهر، ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)، وتأتى هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى، مؤكدًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفع بمعدل ‏5.8% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 2.1 مليار دولار).



وزير الصناعة: افتتاح 2300 مصنع خلال عامين وصادرات 2017 تسجل زيادة 12%



قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الدولة تعمل على تعميق الصناعة الوطنية وعلى رأسها صناعة الحديد، وخلال العاميين الماضيين تم افتتاح اكثر من 2300 مصنع بواقع 3 مصانع يومياً.

وأضاف طارق قابيل خلال جولة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر، أنه تم ترفيق 13.5 مليون متر مربع خلال عام ونتعاون مع المطورين الصناعيين فى هذا الملف، وتم تخصيص 8 ملايين متر الأسبوع الماضي للمطور الصناعى، مشيرا إلى أن 2017 شهدت أرقام جيدة جدا للقطاع الصناعي تتمثل ترجمه لاستراتيجية 2020 التى أطلقتها وزارة الصناعة نهاية 2016، لافتاً إلى أنه سيلتقى رئيس الجمهورية بعد غدا لمناقشة عدد من المشروعات ذات الأهمية.







التخطيط: تسوية تشابكات بـ46 مليار جنيه خاصة ببنك الاستثمار





كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن التوصل لتسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 16 مليار جنيه، وسيتم تسويتها خلال 5 سنوات، وشركة نقل الكهرباء بقيمة 30 مليار جنيه، وسيتم تسويتها خلال 8 سنوات. وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت عن خطة تطوير بنك الاستثمار القومى لتعظيم دوره فى تمويل مشروعات التنمية، من خلال أولا إنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك على أن تنتهى من عملها نهاية العام الجارى، ويعقب طلك تعجيل قانون البنك، بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة وأن قانون البنك انشأ منذ نحو 30 عاما، ولم يصبح ملائما للوضع الحالى. وأوضح قابيل، أن الصادرات حققت 22.4 مليار دولار خلال 2017 بزيادة 12% وتراجع الواردات تم سده فجوته من الإنتاج المحلى، مؤكداً أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الخاصة مرتفعة جدا، بالتزامن مع زيادة فى الصادرات وتراجع الواردات، لافتا إلى أن تعويم الجنيه أعطى فرصة كبيرة للصادرات المصرية وللقطاع الصناعى ككل.

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مصنع الجيوشى لإنتاج حديد التسليح بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويا، وقوة عمل 500 فنى وموظف، واستثمارات حالية 500 مليون جنيه، ويستهدف ضخ 250 مليون جنيه لإنشاء خط إنتاج جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، بطاقة إنتاجية 360 ألف طن، ليصل إجمالى إنتاج المصنع لـ600 ألف طن سنويا.

وقال "قابيل"، فى تصريحات على هامش الافتتاح، إن هذا المصنع يمثل إضافة قوية لإنتاج مصر من حديد التسليح، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أن حجم الاستهلاك من حديد التسليح بلغ 7.2 مليون طن فى العام 2017، حين بلغ الإنتاج الفعلى 7 ملايين طن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 9 ملايين طن فى 2020، ما يؤكد الحاجة الماسة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، لسد الفجوة وتلبية احتياجات السوق، بجانب توجيه جزء من الإنتاج للتصدير.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن استهداف الحكومة استمرار معدل النمو المحقق فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 والبالغ 5.2%، خلال الربع الثانى أو قد يرتفع عنه قليلا، مضيفة أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار فى نفس معدل النمو حتى نهاية العام الجارى ليصل بين 5.3%-5.5%، مقابل 4.8% متوقعة للعام المالى الجارى.

كما أعلنت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، عن استهداف الحكومة تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالى المقبل 2018-2019، مع زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض معدل التضخم.