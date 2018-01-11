الرى: زيادة ميزانية تطهير وصيانة الترع من 200 إلى 300 مليون جنيه





كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، أنه تم رفع ميزانية تطهير وتجريف وصيانة الترع العام الحالى من 200 إلى 300 مليون جنيه، نظراً لمحدودية الموارد المائية وتعظيماً لكل قطرة مياه، بهدف رفع كفاءة الشبكة المائية، وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصريفات المائية اللازمة لرى الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطهير الترع الرئيسية خلال فترة السدة الشتوية، والترع الفرعية من مرتين إلى ثلاث فى العام، وهناك أماكن تختلف حسب ما يلقى بها من مخلفات ويتم تطهيرها بشكل دورى مرة كل شهر، مشيراً إلى أن الترع يتم تطهيرها خلال شهور مارس وأبريل ومايو، وذلك استعداداً لموسم أقصى الاحتياجات.

يشار إلى أن قطاع الرى وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تنفذ حملات إزالات موسعة بمختلف المحافظات، بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 33575 إزالة بالوجهين القبلى والبحرى شملت إزالة عدد 163 مخالفة بمحافظة أسوان، وعدد 906 إزالات بمحافظة قنا، و1117 إزالة بمحافظة سوهاج، وكذلك 963 إزالة بمحافظة أسيوط وعدد 782 إزالة فى محافظة بنى سويف، و2144 إزالة بمحافظة المنيا، و1285 إزالة بمحافظة الفيوم و936 إزالة بمحافظة الجيزة، و744 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 627 إزالة بمحافظة دمياط و1875 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضا 4131 إزالة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 3229 إزالة بمحافظة القليوبية و4122 إزالة بمحافظة المنوفية، وكذلك 7748 إزالة بمحافظة الغربية علاوة على 946 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، وأيضا 717 إزالة بمحافظة الإسكندرية، و1140 إزالة بمحافظة البحيرة.