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ميناء دمياط يتبرع بـ5 مليون جنيه لمشاريع النفع العام بالمحافظة

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:42 م
ميناء دمياط يتبرع بـ5 مليون جنيه لمشاريع النفع العام بالمحافظة محافظ دمياط ورئيس الميناء


دمياط - معتز الشربينى
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أعلن  اليوم الأربعاء اللواء بحرى  أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط  التبرع للمحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه من أصل 10 مليون جنيه تبرع سنوي من الهيئة للمحافظة للاستفادة من المبلغ في مشاريع النفع العام ،وذلك في إطار حرص هيئة الميناء على المشاركة بمبادرة محافظ دمياط للمشاركة المجتمعية للشركات العاملة بالمحافظة. 

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد وقع اليوم بروتوكول تعاون بين مكتبة مصر العامة و هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري أيمن صالح ، وذلك لتعزيز فرص التعاون للنهوض بالمستوى الثقافي لابناء المحافظة والعاملين بهيئة ميناء دمياط لفتح آفاق جديدة بين الباحثين والمهتمين بالشأن العلمي والثقافي.

وتعهدت هيئة الميناء على تقديم الدعم المادي لمكتبة مصر العامة حتى تتمكن من القيام بدورها الفعال في كافة الأنشطة والمجالات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية والاجتماعية والترفيهية إيمانا من الهيئة بالدور الحيوي الذي تقوم به المكتبة في هذه المجالات ورعاية النشىء وتنمية المواهب ورعايتها من أجل خلق جيل من المبدعين والمخترعين يقود البلاد بخطى العلم والتكنولوجيا نحو آفاق التقدم والريادة.

 


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