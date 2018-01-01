بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بميدان مصطفى محمود





كتب عبد الرحمن سيد

أثار الاشتباه فى جسم غريب الذعر بين المواطنين في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين أثناء الاحتفال برأس السنة و تم استدعاء خبراء المفرقعات بالجيزة لإجراء عمليات للفحص لمعرفة مدى سلبية أو إيجابية البلاغ.

و تبين من خلال الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن كيس بلاستيك معلق بأحد الأشجار بالجزيره الوسطى وبفضه تبين وجود بعض المأكولات بداخله و لا توجد به أى مواد مفجره وتم تمشيط المنطقه بالكامل بذلك يكون البلاغ سلبى .