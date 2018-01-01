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بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بميدان مصطفى محمود

الإثنين، 01 يناير 2018 12:32 ص
بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بميدان مصطفى محمود خبراء المفرقعات


كتب عبد الرحمن سيد
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أثار الاشتباه فى جسم غريب الذعر بين المواطنين في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين أثناء الاحتفال برأس السنة و تم استدعاء خبراء المفرقعات بالجيزة لإجراء عمليات للفحص لمعرفة مدى سلبية أو إيجابية البلاغ.

و تبين من خلال الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن كيس بلاستيك معلق بأحد الأشجار بالجزيره الوسطى وبفضه تبين وجود بعض المأكولات بداخله و لا توجد به أى مواد مفجره وتم تمشيط المنطقه بالكامل بذلك يكون البلاغ سلبى .
 
 

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الحماية المدنية

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ميدان مصطفى محمود



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