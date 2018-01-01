بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بميدان مصطفى محمود

خبراء المفرقعات
كتب عبد الرحمن سيد
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أثار الاشتباه فى جسم غريب الذعر بين المواطنين في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين أثناء الاحتفال برأس السنة و تم استدعاء خبراء المفرقعات بالجيزة لإجراء عمليات للفحص لمعرفة مدى سلبية أو إيجابية البلاغ.
و تبين من خلال الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن كيس بلاستيك معلق بأحد الأشجار بالجزيره الوسطى وبفضه تبين وجود بعض المأكولات بداخله و لا توجد به أى مواد مفجره وتم تمشيط المنطقه بالكامل بذلك يكون البلاغ سلبى .
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