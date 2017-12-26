تعطل حركة مترو الخط الثالث من العباسية للأهرام بعد كسر ماسورة مياه بالنفق

تعطل حركة مترو الخط الثالث من العباسية للأهرام بعد كسر ماسورة مياه بالنفقالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:18 ص
مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
تعطلت حركة قطارات الخط الثالث للمترو فى المسافة من محطة العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة، بسبب انكسار ماسورة مياه فى محطة كلية البنات.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن المياه غطت نفق المترو، مما دفع شركة المترو لفصل الكهرباء عن المسافة من محطة العباسية حتى محطة الأهرام، وإيقاف حركة القطارات، من أجل سحب المياه المتراكمة، وإصلاح الماسورة.
إضافة تعليق
مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة