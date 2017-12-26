تعطل حركة مترو الخط الثالث من العباسية للأهرام بعد كسر ماسورة مياه بالنفق





كتب رضا حبيشى

تعطلت حركة قطارات الخط الثالث للمترو فى المسافة من محطة العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة، بسبب انكسار ماسورة مياه فى محطة كلية البنات.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن المياه غطت نفق المترو، مما دفع شركة المترو لفصل الكهرباء عن المسافة من محطة العباسية حتى محطة الأهرام، وإيقاف حركة القطارات، من أجل سحب المياه المتراكمة، وإصلاح الماسورة.