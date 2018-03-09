10 معلومات عن البلجيكية كاترين دو بول أول رئيسة للشرطة الأوروبية







كتب: محمد الأحمدى

فى يوم الاحتفال بعيد المرأة العالمى، عين مجلس أوروبا أمس الخميس، رئيسة الشرطة الفيدرالية البلجيكية كاترين ديبول فى منصب رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" لتصبح أول سيدة تتولى هذه الوظيفة.

وقرر مجلس العدل والشئون الداخلية للاتحاد الأوروبى تعيين ديبول مديرا تنفيذيا لليوروبول خلفا لروب واينرايت الذى ستنتهى ولايته فى الأول من مايو المقبل.

ويقدم اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن البلجيكية كاترين ديبول أول رئيسة للشرطة الأوروبية.



البلجيكية كاترين دو بول

1 – أم لثلاثة أطفال ونشأت فى وسط فلاحى بلجيكى.

2 – درست فى كلية الحقوق ثم التحقت بالشرطة.

3 - اختارها مجلس الوزراء البلجيكى منذ عامين فى منصب وزيرة الشرطة.

4- تم اختيارها وزيرة للشرطة البلجيكية من بين 10 رجال تمّ ترشيحهم.

5 – استطاعت إعادة الأمن إلى 10 ملايين و800 ألف نسمة مواطن بلجيكى فى غضون عام.



أول رئيسة للشرطة الأوروبية

6 – أول امرأة تصل إلى منصب رئيسة الشرطة فى بلجيكيا.

7 – كان يعمل تحت قيادتها 12 ألف شرطى بلجيكى.

8 – أول وزيرة للشرطة كانت تحظى بقبول شديد من الأفراد وتستمع لشكواهم.

9 – أول امرأة تتولى مديرا تنفيذيا لليوروبول خلفا لروب واينرايت الذى ستنتهى ولايته فى الأول من مايو المقبل.

10 – أول وزيرة طالبت سلطات بلجيكا بضرورة تمثيل النساء بنسبة 30% فى الوظائف القيادية.