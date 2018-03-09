video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

10 معلومات عن البلجيكية كاترين دو بول أول رئيسة للشرطة الأوروبية

الجمعة، 09 مارس 2018 01:03 ص
10 معلومات عن البلجيكية كاترين دو بول أول رئيسة للشرطة الأوروبية البلجيكية كاترين دو بول





كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

فى يوم الاحتفال بعيد المرأة العالمى، عين مجلس أوروبا أمس الخميس، رئيسة الشرطة الفيدرالية البلجيكية كاترين ديبول فى منصب رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" لتصبح أول سيدة تتولى هذه الوظيفة.

وقرر مجلس العدل والشئون الداخلية للاتحاد الأوروبى تعيين ديبول مديرا تنفيذيا لليوروبول خلفا لروب واينرايت الذى ستنتهى ولايته فى الأول من مايو المقبل.

ويقدم اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن البلجيكية كاترين ديبول أول رئيسة للشرطة الأوروبية.

1480839779_debolle-2
البلجيكية كاترين دو بول

1 – أم لثلاثة أطفال ونشأت فى وسط فلاحى بلجيكى.

2 – درست فى كلية الحقوق ثم التحقت بالشرطة.

3 - اختارها مجلس الوزراء البلجيكى منذ عامين فى منصب وزيرة الشرطة.

4- تم اختيارها وزيرة للشرطة البلجيكية من بين 10 رجال تمّ ترشيحهم.

5 – استطاعت إعادة الأمن إلى 10 ملايين و800 ألف نسمة مواطن بلجيكى فى غضون عام.

أول رئيسة للشرطه الاوروبيه
أول رئيسة للشرطة الأوروبية

6 – أول امرأة تصل إلى منصب رئيسة الشرطة فى بلجيكيا. 

7 –  كان يعمل تحت قيادتها 12 ألف شرطى بلجيكى.

8 – أول وزيرة للشرطة كانت تحظى بقبول شديد من الأفراد وتستمع لشكواهم.

9 – أول امرأة تتولى مديرا تنفيذيا لليوروبول خلفا لروب واينرايت الذى ستنتهى ولايته فى الأول من مايو المقبل.

10 – أول وزيرة طالبت سلطات بلجيكا بضرورة تمثيل النساء بنسبة 30% فى الوظائف القيادية. 

تواجد رئيسة الشرطة البلجيكية وسط المواطنين
تواجد رئيسة الشرطة البلجيكية وسط المواطنين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعيين البلجيكية كاترين دو بول رئيسة لليوروبول

اليوروبول

اخبار اليوروبول

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة