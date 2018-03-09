تعرف علي التفاصيل الكاملة لفعاليات ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"







الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لختام فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، حيث أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تفاصيل ختام فعاليات إختيار الأقصر عاصمة الثقافة العربية والذى يقام في الفترة من 15 حتي 18 مارس الجاري في عدة مواقع بمدن وقري المحافظة وأمام المواقع التاريخية والاثرية، ومن المقرر أن تشارك وزارة الثقافة بمختلف قطاعتها بأنشطة في الاحتفالات وذلك بالتعاون مع محافظ الاقصر محمد بدر، حيث تشهد مراسم الختام تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية الى مدينة وجدة بالمغرب في حضور محمد الاعرج وزير الثقافة المغربي وعدد من السفراء والوزراء.

وقال فرع ثقافة الأقصر – في بيان صحفي – أن فعاليات اليوم الاخير الاحد 18 مارس تبدأ فى الثانية عشر ظهراً بعروض لفرق الاسكندرية ، الاقصر ، الاسماعيلية ، قنا ، سوهاج ، الاقصر للآلات الشعبية ، اسوان ، الوادي الجديد بساحة ابو الحجاج ، معدية الأهالي ، ميدان التجارة ، موقف الاقاليم بعدها وفى الرابعة عصراً ترسم عربات الحنطور مشهد من ذاكرة السينما المصرية يتمثل فى استعراض "الاقصر بلدنا" لتجوب كورنيش النيل من امام مبنى المحافظة إلى نادي التجديف وفى الرابعة والنصف عصراً ينطلق كرنفال للمراكب الشراعية مزينة بأعلام الدول العربية حاملة الضيوف بملابسهم التقليدية من نادي التجديف إلى ساحة معبد الكرنك التى تشهد فى الثامنة مساء مراسم تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية من وزيرة الثقافة المصرى الى نظيرها المغربى ليحملها الى مدينة وجدة والحفل الختامى الذى يتضمن كلمات لوزيرة الثقافة المصري ونظيرها المغربى ، ومحافظ الأقصر ورئيس منظمة الألكسو بالاضافة الى فقرة للمطربة المغربية سميرة القادري وفرقتها وتختتم الفعاليات فى العاشرة مساءً بحفل للفنان الكبيرمحمد منير .