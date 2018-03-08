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شركة الصوت والضوء: أبو الهول يقدم معجم مجوهرات الحضارات القديمة الأحد المقبل

الخميس، 08 مارس 2018 12:19 م
شركة الصوت والضوء: أبو الهول يقدم معجم مجوهرات الحضارات القديمة الأحد المقبل أبو الهول - صورة أرشيفية





كتب عبد الحليم سالم
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فى إطار اهتمام  شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية على المشاركة فى تقديم كل ماهو جديد ومستكشف فى عالم الحضارات القديمة، تستضيف الشركة عرض تقديم معجم مجوهرات الحضارات القديمة وذلك يوم 11 مارس الجارى، بساحة أبو الهول العظيم الذى سيقوم بتقديم نبذه مختصرة عن المعجم.
 
 
يذكر أن المعجم من تأليف الكاتبة الإسبانية ماريا تيريسا خيمينيث ومن إعداد وإخراج الكاتب فرنسيسكو لارا مورا ويشارك فى إعداد الحفل الاستاذ حمدى زكى المستشار السياحى الأسبق بإسبانيا وهو صاحب فكرة إقامة الحفل أمام أبو الهول، ويتكون المعجم فى ثلاث مجلدات يضم الفان ومائة صفحه ويحتوى المعجم على أكثر من مائة صفحة عن مجوهرات مصر القديمة فى عصر الملك توت عنخ أمون.
 
 
وأوضح سامح سعد رئيس الصوت والضوء فى بيان، أن هذا العمل لابد وأن يحتضن فى ساحة أبوالهول وعلى هذا المسرح الكبير مسرح الصوت والضوء حيث يعد هذا العمل الأول والفريد من نوعه والذى يتحدث عن كنوز ومجوهرات مصر القديمة باللغه الإسبانية كما يعد أفضل دعاية حضارية لكنوز مصر والتى يقدرها الغرب.

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