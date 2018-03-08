"الغرفة الإيطالية": 20 شركة مصرية تشارك بمعرض "التدفئة والتبريد" بميلانو

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تنظم الغرفة التجارية الإيطالية بعثة مصرية للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 من المعرض الدولى للتدفئة والتبريد والتكيف والتجهيزات الصحية ومعالجة المياه وتجهيزات وخدمات الحمامات Mostra Convegno Expocomfort، المزمع إقامته بهيئة المعارض الإيطالية بميلانو الفترة من 12 إلى 17 مارس الجارى.

وقال سكرتير عام الغرفة سليمان الوزان، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه سيشارك بالمعرض 20 شركة مصرية من الشركات العاملة فى مجال معدات التبريد والتكييف والتدفئة والأدوات الصحية، أجهزة معالجة المياه وخدمات تجهيز الحمامات وتهيئتها.

وأضاف أن المعرض يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الأدوات الصحية حيث يعرض منتجات جديدة فى التصميم والشكل والمقاسات؛ لتتناسب مع مختلف الأذواق وسيشارك به نحو 2018 عارضا من 55 دولة.

وأوضح أنه سيتم خلال المعرض عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات الإيطالية والشركات المصرية؛ لتعظيم الصادرات المصرية،لافتا إلى أن إجمالى صادرات الأدوات الصحية ارتفعت خلال العام الماضى بنحو 14% لتبلغ 135 مليون دولار مقارنة 119 مليون دولار خلال 2016.

يشار إلى أن إجمالى الصادرات المصرية للسوق الإيطالية بلغت نحو 2.182 مليار دولار خلال العام الماضى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منها وقود وزيوت معدنية بقيمة 977.9 مليون دولار وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 269.9 مليون دولار وأسمدة بقيمة 83 مليون دولار وقطن بقيمة 82.3 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 80.8 مليون دولار.