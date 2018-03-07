صحيفة "ذا صن": الجاسوس الروسى المزدوج تعرض للتسمم بغاز الأعصاب







(رويترز)

قال صحفى بصحيفة ذا صن البريطانية اليوم الأربعاء إن الجاسوس الروسى المزدوج سيرجى سكريبال تعرض للتسمم بفعل غاز أعصاب نادر للغاية وذلك قبيل مؤتمر صحفى من المقرر أن تعقده الشرطة بشأن القضية.

وقال توم نيوتن دن المحرر السياسى لصحيفة ذا صن على تويتر "مصادر أمنية تؤكد أن سيرجى سكريبال تعرض للتسمم بفعل غاز أعصاب نادر للغاية، ينتجه فيما يبدو عدد محدود من المعامل فى العالم".

ومن المقرر أن تعقد الشرطة البريطانية بعد قليل مؤتمرا إعلاميا بشأن سكريبال، الذى يرقد فى حالة حرجة بالمستشفى بعد أن سقط مريضا فى مدينة سالزبرى بجنوب إنجلترا يوم الأحد.