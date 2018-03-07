دي اش ال تتحدى الأنماط الاجتماعية بانضمام "مندوبة توزيع" للعمل لديها فى مصر







فى إطار الاحتفال العالمي بيوم المرأة، أكدت الحكومة المصرية وقياداتها في الآونة الأخيرة على الحرص على "تمكين المرأة"، وقد ظهر ذلك في إطار خطتها المدروسة لعام 2030 التى تركز محاورها على تنمية وتعزيز مساهمة المرأة المصرية فى سوق العمل المصرى، متبنية منهجًا مختلفا قائمًا على الحوار لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحًا ومعالجة القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضايا المرأة. هذا وقد عمدت الحكومة المصرية فى توجهها لإعلان العام الماضى عام تنمية وتطوير دور المرأة المصرية، مما أدى إلى حراكًا كبيرًا في هذه القضايا.

في نفس الاتجاه، أعلنت شركة دي اش ال، الرائدة فى مجال الخدمات اللوجيستية، عن احتفالها باليوم العالمي للمرأة، بإعلانها عن انضمام "نصرة" كمندوبة توزيع لدي دي اش ال، حيث تبلغ نصرة من العمر 20 عامًا فقط، وتعد شركة دي اش ال الأولى التى تقوم بتعيين مندوبة توزيع في مصر ومنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا.

وصرح أحمد الفنجري، المدير العام لشركة دي اش ال مصر، قائلًا: "إن دي اش ال لايسعها إلا أن تزداد فخرًا بانضمام المزيد من الكوادر والأمثلة الناجحة لشبكة التوصيل والخدمات لديها، خاصة وإن كانوا من العناصر النسائية ، لإن رؤيتنا الحالية أكثر شمولًا وتتمسك بالعمل على ضم الشباب ممن لديهم الدافع والطموح لأن يقدموا المزيد،" كما أضاف: "إننا نعمل على دمج المزيد من النساء إلى فريقنا لإيماننا بأهمية دور المرأة في المجتمع . قد نمت نسبة تعيين السيدات في الثلاث أعوام السابقة بحوالي 25 % سنويا لتحقيق أهدافنا من أجل المزيد من التوازن في بيئة العمل بين العاملين من الذكور والإناث." لافتا: "احتفالنا بانضمام نصرة إلينا اليوم يتزامن مع الاحتفال العالمي بالمرأة، ويتماشى مع اتجاه الدولة المصرية في دعم المرأة ، ولذلك يشرفنا أن نساهم بدورنا في هذا اليوم الذي يحتفي بالسيدات وقدراتهن في العمل والعطاء حول العالم."

وأعربت نصرة عن فخرها لعملها كمندوبة توصيل في مصر، كما قالت: "سعادتي اليوم لا تقتصر على تولي عملًا حقيقيًا فقط، ولكنني سعيدة بأن عملى يعد خطوة فى طريق كسر القوالب النمطية التي تحيط بالمرأة وتقتصر بعض الأعمال على الذكور فقط، وأرجو أن تكون هذه الخطوة ليست الأخيرة وأن الكثيرات سيتشجعن للتعبير عن قدراتهن في المساهمة فى تنمية الوطن."

عمدت دي اش ال إلى انتهاج أفضل السبل للعمل على تحسين وتحقيق التوازن في بيئة العمل، ومن أجل ذلك فقد حصدت الشركة على جائزة "أفضل جهة عمل" للسنة الثالثة على التوالي من قبل مؤسسة ، حيث تشجع دي اش ال موظفيها بشكل دائم لتطوير إمكاناتهم من خلال فرص التدريب والتطوير المختلفة. كما تركز دي اش ال على توفير بيئة عمل صحية تدعم المواهب، وتشجع الإبتكار ومكافأة الأداء المتميز، وفي هذه المناسبة قد سبق وصرح أحمد الفنجري، قائلًا: " إن موظفينا هم الشريك الرئيسي في أي نجاح تحققه الشركة، وسنظل نركز على تقديم أفضل مناخ للإدارة وأفضل بيئة عمل لتقديم تجربة أفضل لكل من موظفينا وعملائنا."