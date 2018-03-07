"التعليم العالى" تعلن خطة البعثات 2018 لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه







كتب – وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن خطة البعثات للعام الأول 2017/2018 من الخطة الخمسية الثامنة 2017- 2022 للحصول على بعثات إشراف مشترك ــ ومهمة علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه.

وتم وضع الخطة الجديدة للوزارة طبقًا للجودة والمنافسة والتقدم لكبرى الجامعات العالمية المرموقة والمصنفة عالميًا، وكذا وفقًا للتخصصات التى تحتاجها الدولة، وتشمل: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحليه موارد المياه، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة).

وتشمل شروط التقدم لخطة البعثات للعام الأول 2017/2018، أن تكون الأفضلية للحاصلين على الدرجات الأعلى فى الامتحانات الدولية (لبعثات الاشراف المشترك تويفل دولى IBT او IELTS، بالإضافة إلى الـــ GMAT أوGRE للعلوم التجارية أو الـــ GRE لباقى التخصصات وبالنسبة للمهمات العلمية تويفل دولى IBT او IELTS)، وفيما يتعلق بالمهمات العلمية قصيرة الأجل تكون الأفضلية لفرق العمل البحثية الجماعية، على أن يلتزم المرشحين من فريق العمل باجتياز الشروط المعلنة بالإعلان، وبالنسبة لبعثة الإشراف المشترك ستكون مدة البعثة بالخارج عام.

ويتم التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات http://www.mohe-casm.edu.eg خلال الفترة من 7 \ 3\ 2018 حتى 7\ 6\ 2018 مع إرفاق صور ضوئية من جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا، بالإضافة إلى تسليم الملف الورقى شاملا كافة المستندات التى تم إرفاقها إلكترونيا إلى الإدارة العامة للبعثات.