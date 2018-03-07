الاتحاد الاوروبى: تخصيص 2.5 مليون يورو لتحديث منظومة الضرائب المصرية







كتب إسلام سعيد

كشف إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عن تخصيص 2.5 مليون يورو، للتعاون مع وزارة المالية في مجال التنمية الاقتصادية، وعبر مشروع تحديث منظومة الضرائب، بما يعزز برامج التشغيل والتنمية داخل مصر، موضحا أن مركزا للخدمات الضريبية يعد مهما بالنسبة لأى دولة.

وأشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية بعنوان" زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات"، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، إلى ضرورة أن تكون منظومة الضرائب متلائمة مع مقتضيات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر اتبعت إجراءات إصلاحية جيدة، موضحا أنه لا يمكن إنكار الدور الذى تلعبه الضرائب فى دعم الإنفاق العام للموازنة، وقيام الحكومات بدورها للإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح سوركوش، أن الاتحاد يسعى لتحسين قدرات الضرائب والسياسات العابرة للحدود عبر الإحصائيات المختلفة، موضحا أن الاتحاد يعد مبادرة مع الوزارات الاقتصادية من بينها وزارة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، والحوكمة الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة أكثر استقرارا وشفافية فى مصر.