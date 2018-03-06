العاهل السعودى يتعهد بتشييد استاد لكرة القدم فى العراق







رويترز

قال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أمس الإثنين إنه تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد خلاله بتشييد استاد لكرة القدم فى العراق وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبى البلدين فى البصرة الأسبوع الماضى.

وذكر المكتب الاعلامى فى صفحته على فيسبوك "تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون بين البلدين ومباركة نجاح المباراة الودية بين منتخبى البلدين الشقيقين".

وأضاف بيان المكتب "أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية تعزيز العلاقات وروح الأخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته.

"وأعرب ملك المملكة العربية السعودية عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبى البلدين مبينا أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين. وفاز العراق 4-1 على السعودية وديا فى البصرة فى مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا يوم الاربعاء الماضى ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة فى السعودية تركى آل الشيخ لرفع الحظر الرياضى عن الملاعب العراقية.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى "بدوره قدم الدكتور حيدر العبادى شكره لهذه المبادرة الكريمة مؤكدا العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين مبينا أن المباراة الودية شهدت تفاعلا جماهيريا كبيرا وهى حالة صحية وإيجابية".