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لجنة البيئة بجامعة الأزهر تطلق مؤتمرها الدولى "مواردنا..حياة أولادنا".. الأحد

الإثنين، 05 مارس 2018 04:50 م
لجنة البيئة بجامعة الأزهر تطلق مؤتمرها الدولى "مواردنا..حياة أولادنا".. الأحد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر





كتب لؤى على
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أعلنت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، إطلاق مؤتمرها الدولى الثانى للبيئة والتنمية المستدامة والمقرر عقده بعنوان "مواردنا..حياة أولادنا"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، يوم الأحد القادم الموافق 11 مارس على أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.
 
يشارك فى المؤتمر ممثلون عن عدد من الوزارات والمراكز البحثية وباحثون من داخل مصر وخارجها وعمداء كليات جامعة الأزهر وهيئة التدريس والهيئة المعاونة فضلا عن ممثلين من عدد من الجامعات المصرية والعربية.
 
ويستهدف المؤتمر الدعوة إلى المحافظة على الموارد وتعظيم استخدامها بشكل كفء وفعال مع إيجاد موارد جديدة وتبادل المعلومات والخبرات لزيادة الإنتاجية والحد من استنزاف الموارد والانبعاثات وتحسين مستوى المعيشة.
 
ويضم المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية التى تناقش مجموعة من المحاور المهمة والمتعلقة بـ "المياه والزراعة والطاقة وتحسين المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والتعدين المستدام وإعادة التدوير والتصنيع المستدام والتوزيع والتعاون الدولي والشراكات"
 
 
 

 


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