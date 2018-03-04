صور.. ملكة جمال مصر للسياحة تزور الوادى الجديد لدعم المواقع السياحية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

زارت ملكة جمال مصر للسياحة هدير طارق، محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة والتى استهلت زيارتها للمحافظة بجلسة تصوير بقرية بيئية بأحد فنادق مدينة الخارجة والتى تم تصميمها على الطراز الواحاتى الفريد وتضم معرضا بيئيا، كما زارت معبد هيبس ومقابر البجوات الأثرية.

وتأتى زيارة ملكة جمال مصر للسياحة ضمن دعوة نظمها فريق line لمؤتمر موسع بحضور شخصيات عامة في مجال السياحة والتعليم، غدا الإثنين بقاعة محافظة الوادى الجديد.

وينقسم المؤتمر لشقين الأول يهدف لتطوير شباب الوادى الجديد بشكل عام وتنمية مهارتهم وتأهيلهم لسوق العمل، والجزء الثانى تتحدث فيه هدير طارق ملكة جمال مصر للسياحة، عن السياحة وأهميتها وما تتميز به وكذلك الرؤية الموضوعة للعودة بالسياحة إلى جميع أنحاء الجمهورية كما كان فى السابق.