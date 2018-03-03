ننشر نص خطبة الأوقاف للجمعة المقبلة بعنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"السبت، 03 مارس 2018 07:05 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
وأضافت الوزارة فى بيان لها: " نثق فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى"، مشددة على استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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