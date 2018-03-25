وزير الرياضة: مصر ستذيع 24 مباراة من لقاءات كأس العالم 2018







كتب أحمد سامح

أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن التلفزيون المصرى سيقوم بإذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، مضيفاً: "إسرائيل مش بس هى اللى هتذيع كأس العالم.. وأحنا كما هنذيع 24 مباراة وهناك إجراءات سيعلن عنها قريبا".

وأشار عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"، إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتيح للمواطنين المصريين أماكن وشاشات عرض كبيرة فى الميادين لتسهيل متابعة مباريات كأس العالم، موضحاً أن المبلغ المطلوب من مصر لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة وجمعه من خلال رجال الأعمال والرعاة، متابعاً: "إن شاء الله سيكون هناك حل وممكن تواجد وسائل يتحقق المكاسب منها أيضا".

وأضاف عبد العزيز، أن تكلفة المباريات ستكون قرابة الـ42 مليون دولار، مقسمة على مجموعة دول، وربما يصل المبلغ المطلوب من مصر ما بين 6 إلى 10 مليون دولار موضحا أن هذا المبلغ سيتم تغطيته بعدة طرق مثل المعلنين والرعاة أو أى من الحلول المتاحة.

وفى سياق متصل قال وزير الشباب والرياضة، أنه ينشئ مقرا للنادى "الإسماعيلى" يضم مبنى اجتماعى بمجموعة ملاعب وحدائق واسعة سنفخر به جميعا، وسيتم افتتاحه فى شهر إبريل المقبل. وأنه أيضا سينشئ مقرا لنادى الاتحاد السكندرى، الذى له تاريخ كبير فى كرة القدم منذ 1913، وتم تخصيص 13 فدانا لإنشاء نادى الاتحاد السكندرى، يضم حمام سباحة وملاعب كرة، أما محافظة بورسعيد فتم إنشاء مدينة رياضة كبرى بتكلفة 320 مليون جنيه، وتابع قائلا: "نحاول إنشاء مركز رياضى جيد فى كل محافظة على غرار مركز شباب الجزيرة".