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وزير الإنتاج الحربى يشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج "إعداد القادة"

الأحد، 25 مارس 2018 12:19 م
وزير الإنتاج الحربى يشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج "إعداد القادة" الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى





كتب زكى القاضى
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شهد وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار ، اليوم ، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادةLeadership، والذى شارك فيه 40 من العاملين والعاملات بالجهات المختلفة التابعة للوزارة.

وأوضح الوزير في كلمته التي ألقاها على الحضور أن الهدف من البرنامج هو تكوين فريق عمل Task Force على مستوى ديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات والقطاعات التابعة، بغرض إعداد قيادات شابة تكون قادرة على تحمل مسئولية الإدارة بالإنتاج الحربي مستقبلاً وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة بتمكين الشباب، حيث تم خلال البرنامج إكساب المشاركين مهارات القيادة المتميزة والتوجيه والتحفيز والتقييم، وبناء وإدارة فرق العمل، بما يؤهلهم ليكونوا قادرين على النجاح والتميز كقيادات إدارية.

وأشار العصار، إلى أنه بناءً على مخطط التنفيذ تم تطبيق البرنامج على قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، كمشروع تجريبى، وسوف يتم تطبيق البرنامج على باقى الشركات والوحدات التابعة للوزارة تباعاً.

وخلال الحفل قام "العصار" بتسليم شهادات التخرج للدفعة الأولى من فريق برنامج القيادة، كما تم تكريم عدد (21) من الأمهات المثاليات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وسلمهن شهادات تقدير وهدايا رمزية تقديراً لما بذلنه من جهد وعطاء فى تربية ورعاية أبنائهن، بالإضافة إلى جهودهن في مجال العمل والمساهمة فى بناء وخدمة الوطن، ويأتي هذا التكريم عرفاناً بالمرأة المصرية ودورها العظيم فى المجتمع، وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى الإنتاج الحربي فى مسيرة العمل.

وأعربت بعض المكرمات عن سعادتهن وامتنانهن باسم المرأة المصرية لتكريم الوزارة لهن، كما كرم الوزيرُ الطالب الحاصل على المركز الأول لبطولة العالم في الكيك بوكسينج والطالبة الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المعاهد الفنية من أبناء المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع للوزارة تشجيعاً لتميزهم ونجاحهم ولكى يكونوا قدوةً لأبناء وشباب الإنتاج الحربى.


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