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مستشار وزير التعليم العالى: فجوة بين وزارة الزراعة وكليات التخصص بالجامعات

الأحد، 25 مارس 2018 01:06 م
مستشار وزير التعليم العالى: فجوة بين وزارة الزراعة وكليات التخصص بالجامعات الدكتور هانى الشيمى مستشار وزير التعليم العالى





وائل ربيعى
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قال الدكتور هانى الشيمى، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الإفريقية، إن الاقتصاد الزراعى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن ما يتم عرضه بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين، يعتمد على العنصر البشرى بالأساس، الذى تعمل على تحقيقه استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف الشيمى، بكلمته خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر القومى للبحث العلمى، تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، والمقام اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، أن المشروعات البحثية فى الزراعة والتصحر واستصلاح المليون ونصف المليون فدان يحتاج عنصر بشرى قوى لاستكماله، مطالبًا بعودة مركز البحوث والتنمية الذى كان يجمع عمداء كليات الزراعة على مستوى مصر لاستخراج العقول المصرية القادرة على الإدارة.

وتابع الشيمى، أنه على مدار السنوات السابقة لم يوجد توجه فى ربط كليات الزراعة على مستوى مصر، قائلا: "نحتاج هذا الربط والتعاون بشكل كبير لتوصيل هذه الرسالة بشكل قوى لصانعى القرار فى وزارة الرزاعة، لأن هناك فجوة بين وزارة الزراعة وكليات التخصص بالجامعات المصرية، لتخريج طالب لديه المهارات يوافق متطلبات سوق العمل"، موضحًا أن الشركات التكنولوجية، لابد أن تستفيد بهذا التعاون لتعظيم الاستفادة من البحوث الزراعية الموجودة على أرض الواقع.


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